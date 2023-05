HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 67,54 EUR

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 67,58 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte HeidelbergCement-Aktie bei 67,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 226.668 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 70,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,69 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,77 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat HeidelbergCement im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HeidelbergCement 4.724,00 EUR umsetzen können.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von HeidelbergCement veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Heidelberg Materials AG: Aktionäre benennen Heidelbergcement AG in Heidelberg Materials AG um

HeidelbergCement-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Heidelberg Materials wird optimistischer und hebt Prognose an

April 2023: Analysten sehen Potenzial bei HeidelbergCement-Aktie

