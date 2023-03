HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagnachmittag im Minus

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,8 Prozent im Minus bei 60,86 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie sank bis auf 60,82 EUR. Bei 63,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 327.856 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 8,67 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,73 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 60,37 EUR.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,48 Prozent auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.058,00 EUR gelegen.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 21.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

