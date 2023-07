HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich HeidelbergCement

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von HeidelbergCement. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 72,50 EUR zu.

Die HeidelbergCement-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 72,50 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66.890 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,96 EUR erreichte der Titel am 03.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der HeidelbergCement-Aktie wird bei 73,32 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 4.724,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte HeidelbergCement am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 9,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

