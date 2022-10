HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement legt am Donnerstagmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 40,54 EUR. Zwischenzeitlich stieg die HeidelbergCement-Aktie sogar auf 40,67 EUR. Bei 40,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 80.375 HeidelbergCement-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,08 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,45 Prozent. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 4,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,80 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.427,00 EUR im Vergleich zu 4.466,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,06 EUR fest.

