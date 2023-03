HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagmittag im Aufwind

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 61,88 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 62,42 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,02 EUR. Zuletzt wechselten 140.732 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 66,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 7,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,77 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,37 EUR aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 4.427,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 5.058,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

CRH-Aktie mit Kurssprung: Irischer Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der HeidelbergCement-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement