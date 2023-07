HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag in Grün

HeidelbergCement im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von HeidelbergCement. Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 72,34 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HeidelbergCement-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 72,54 EUR zu. Bei 72,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 106.120 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 4,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (38,73 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 46,46 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,93 EUR.

Am 23.02.2023 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 4.724,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte HeidelbergCement am 27.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 9,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie tiefer: HSBC senkt Heidelberg Materials von "Buy" auf 'Hold'

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

HeidelbergCement-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni