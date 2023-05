HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 68,00 EUR

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 68,44 EUR. Bei 68,86 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 68,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.864 HeidelbergCement-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 3,68 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 71,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HeidelbergCement am 23.02.2023. Beim Umsatz wurden 5.523,00 EUR gegenüber 4.724,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement rechnen Experten am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

