HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag mit KursVerlusten

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 72,94 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,94 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.549 HeidelbergCement-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 73,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 88,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,99 EUR aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.724,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 30.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,20 EUR je Aktie belaufen.

