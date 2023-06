HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 72,06 EUR

Um 16:26 Uhr rutschte die HeidelbergCement-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 72,20 EUR ab. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 71,10 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 251.333 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 73,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der HeidelbergCement-Aktie wird bei 73,99 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 23.02.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.523,00 EUR – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 4.724,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 9,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

