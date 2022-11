HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagnachmittag in Grün

Die HeidelbergCement-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 52,88 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie legte bis auf 52,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten HeidelbergCement-Aktien beläuft sich auf 152.487 Stück.

Bei einem Wert von 68,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.02.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 22,33 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,53 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,98 EUR aus.

HeidelbergCement veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.427,00 EUR – ein Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 3.958,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.03.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,07 EUR fest.

