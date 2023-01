HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verteidigt am Vormittag Tendenz

GO

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen enden uneins -- Bitcoin hält sich über 20.000 US-Dollar -- Covestro: Abschreibungen führen 2022 überraschend zu Verlust -- Rheinmetall, VW im Fokus

Kontron will Gewinn deutlich steigern. Uniper wird Anteil an Gasnetz-Firma BBL Company los. Bayer verlagert Pharma-Schwerpunkt nach Übersee. HeidelbergCement: Erste Nachhaltigkeits-Anleihe platziert. Hypoport leidet weiter unter Immobilienflaute. Flughafen Frankfurt mit kräftigem Passagierplus in 2022. RWE: Tagebau könnte im März oder April Lützerath erreichen.