HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die HeidelbergCement-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 60,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 61,38 EUR. Bei 61,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266.751 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 66,64 EUR. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 56,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 60,37 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 23.02.2023. Das vergangene Quartal hat HeidelbergCement mit einem Umsatz von insgesamt 5.523,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.058,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,19 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,07 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

CRH-Aktie mit Kurssprung: Irischer Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der HeidelbergCement-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement