HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Vormittag nordwärts

Die HeidelbergCement-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 61,06 EUR. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,38 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,30 EUR. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.142 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,64 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 8,37 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit Abgaben von 57,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,37 EUR an.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. HeidelbergCement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.427,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.058,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,12 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

