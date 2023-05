HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verliert am Vormittag

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 68,22 EUR

Die HeidelbergCement-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 68,28 EUR abwärts. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,28 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,66 EUR. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.483 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.04.2023 bei 70,96 EUR. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 3,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 43,28 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 72,43 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Am 23.02.2023 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.523,00 EUR – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 4.724,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement rechnen Experten am 30.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,97 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement-Aktie positiv: Heidelberg Materials will Treibhausgas-Ausstoß im französischen Zementwerk reduzieren

Heidelberg Materials AG: Aktionäre benennen Heidelbergcement AG in Heidelberg Materials AG um

HeidelbergCement-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Heidelberg Materials wird optimistischer und hebt Prognose an

