HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 72,08 EUR

-0,47% Charts

News

Analysen

Die HeidelbergCement-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 72,12 EUR. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 72,08 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 72,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.815 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,73 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 86,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,99 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.523,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.724,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement rechnen Experten am 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 9,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie legt zu: JPMorgan hebt den Daumen für Heidelberg Materials

HeidelbergCement-Aktie: Experten empfehlen HeidelbergCement im Mai mehrheitlich zum Kauf

HeidelbergCement-Aktie positiv: Heidelberg Materials will Treibhausgas-Ausstoß im französischen Zementwerk reduzieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement