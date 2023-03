HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die HeidelbergCement-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 61,16 EUR. In der Spitze gewann die HeidelbergCement-Aktie bis auf 62,02 EUR. Im Tief verlor die HeidelbergCement-Aktie bis auf 61,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 61,18 EUR. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 81.022 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2023 auf bis zu 66,64 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 8,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,37 EUR.

Am 23.02.2023 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag bei 5.523,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.058,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 21.03.2024 dürfte HeidelbergCement die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

