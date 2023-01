HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement gibt am Mittwochvormittag nach

Um 09:22 Uhr fiel die HeidelbergCement-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 59,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 59,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 59,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.474 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei 68,08 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,51 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 38,73 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 53,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,41 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 4.427,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 23.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.03.2024.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie etwas stärker: Erste Nachhaltigkeits-Anleihe platziert

HeidelbergCement-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

HeidelbergCement-Aktie tiefer: Heidelberg Materials kauft Mick George

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement