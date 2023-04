HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 70,68 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 70,72 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie legte bis auf 70,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 70,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.844 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,82 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 0,14 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,73 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,21 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.058,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von HeidelbergCement.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,66 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie stark: Goldman-Analyst hebt Kursziel für Heidelberg Materials an

HeidelbergCement-Aktie fester: Nutzung von CO2 aus Zementwerk Lengfurt geplant

HeidelbergCement-Aktie etwas tiefer: Heidelberg Materials und Kanada arbeiten bei CO2-Abscheidung zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement