HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement macht am Mittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 58,66 EUR. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,18 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 58,94 EUR. Bisher wurden heute 64.314 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,08 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HeidelbergCement-Aktie somit 13,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,46 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,26 EUR.

Am 28.07.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,85 Prozent auf 4.427,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 21.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,07 EUR je HeidelbergCement-Aktie belaufen.

