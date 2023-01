HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die HeidelbergCement-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 58,50 EUR. Kurzfristig markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 59,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die HeidelbergCement-Aktie bis auf 58,26 EUR. Bei 58,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.655 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 68,08 EUR markierte der Titel am 16.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HeidelbergCement-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 51,05 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,26 EUR.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.427,00 EUR im Vergleich zu 3.958,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

In der HeidelbergCement-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

