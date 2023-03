HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 59,78 EUR. In der Spitze fiel die HeidelbergCement-Aktie bis auf 59,68 EUR. Bei 59,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 18.422 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2023 markierte das Papier bei 66,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 10,29 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 54,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 60,37 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 23.02.2023. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.058,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,05 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

CRH-Aktie mit Kurssprung: Irischer Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der HeidelbergCement-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement