HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag in Grün

Um 09:06 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 64,50 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.112 HeidelbergCement-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 66,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Verlust von 66,54 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 28.07.2022 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.427,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 23.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 21.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,10 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

