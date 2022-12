HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verteuert sich am Vormittag

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von HeidelbergCement zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,46 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,38 EUR. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 5.869 Aktien.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 35,30 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 52,57 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.427,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.958,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q4 2022 wird am 23.02.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 21.03.2024.

Experten taxieren den HeidelbergCement-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,08 EUR je Aktie.

