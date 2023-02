HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:06 Uhr 0,6 Prozent auf 63,74 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HeidelbergCement-Aktie bisher bei 63,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196.003 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2023 bei 65,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,73 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,58 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,14 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

Am 28.07.2022 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal hat HeidelbergCement 4.427,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,11 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

Redaktion finanzen.net

