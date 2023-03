HeidelbergCement Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von HeidelbergCement

Die HeidelbergCement-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 63,52 EUR nach. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 63,40 EUR ein. Bei 63,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.239 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,64 EUR erreichte der Titel am 03.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,37 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 23.02.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.523,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.058,00 EUR in den Büchern standen.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte HeidelbergCement die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den HeidelbergCement-Gewinn für das Jahr 2023 auf 8,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

CRH-Aktie mit Kurssprung: Irischer Baustoffhersteller CRH erhöht Gewinn

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der HeidelbergCement-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement