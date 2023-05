HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 70,50 EUR

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 70,44 EUR zu. In der Spitze gewann die HeidelbergCement-Aktie bis auf 70,58 EUR. Bei 70,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105.338 Stück gehandelt.

Am 18.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 0,74 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 38,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 72,43 EUR aus.

Am 23.02.2023 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.523,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.724,00 EUR umgesetzt.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte HeidelbergCement die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 8,98 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement-Aktie positiv: Heidelberg Materials will Treibhausgas-Ausstoß im französischen Zementwerk reduzieren

Heidelberg Materials AG: Aktionäre benennen Heidelbergcement AG in Heidelberg Materials AG um

HeidelbergCement-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Heidelberg Materials wird optimistischer und hebt Prognose an

