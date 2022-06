HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittwochmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 22.06.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 48,53 EUR. In der Spitze fiel die HeidelbergCement-Aktie bis auf 47,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 258.227 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2021 auf bis zu 76,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 36,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 47,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 3,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 67,73 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

HeidelbergCement veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.427,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von HeidelbergCement rechnen Experten am 01.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,57 EUR fest.

