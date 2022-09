HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verliert am Mittag

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 40,73 EUR. Die Abwärtsbewegung der HeidelbergCement-Aktie ging bis auf 40,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,77 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 178.079 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 68,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,17 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 40,60 EUR. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 0,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 57,85 EUR.

Am 28.07.2022 hat HeidelbergCement in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,87 Prozent auf 4.427,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.466,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der HeidelbergCement-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

