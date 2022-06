HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement zieht am Vormittag an

Im XETRA-Handel gewannen die HeidelbergCement-Papiere um 24.06.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent. Die HeidelbergCement-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.089 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Bei 76,98 EUR markierte der Titel am 29.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 1,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 67,73 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 4.427,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 3.958,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,57 EUR je Aktie in den HeidelbergCement-Büchern.

