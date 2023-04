HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement fällt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 68,84 EUR

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 69,26 EUR abwärts. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,58 EUR nach. Mit einem Wert von 69,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 134.817 HeidelbergCement-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 2,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Mit einem Kursverlust von 78,83 Prozent würde die HeidelbergCement-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,21 EUR für die HeidelbergCement-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte HeidelbergCement am 23.02.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.523,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.058,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Am 08.05.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HeidelbergCement-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

