HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement zieht am Mittwochnachmittag an

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr wies die HeidelbergCement-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 53,32 EUR nach oben. Der Kurs der HeidelbergCement-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,66 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.891 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 30,74 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 47,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 13,42 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,18 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Am 11.05.2022 legte HeidelbergCement die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,92 EUR. Im letzten Jahr hatte HeidelbergCement einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.427,00 EUR – ein Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 3.958,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,60 EUR fest.

