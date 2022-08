HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 46,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 46,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,05 EUR. Bisher wurden heute 10.281 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 38,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,10 EUR.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,87 Prozent auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 4.466,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,02 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HeidelbergCement