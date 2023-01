HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Mittag im Aufwind

Um 12:22 Uhr sprang die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 60,00 EUR zu. Die HeidelbergCement-Aktie zog in der Spitze bis auf 60,02 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 59,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 138.017 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 68,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 11,87 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,73 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 54,92 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 56,48 EUR.

Am 28.07.2022 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 4.427,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.958,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 21.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

