HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Das Papier von HeidelbergCement befand sich um 26.05.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 53,50 EUR ab. In der Spitze fiel die HeidelbergCement-Aktie bis auf 53,30 EUR. Bei 53,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 97.205 HeidelbergCement-Aktien.

Bei 76,98 EUR erreichte der Titel am 29.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 30,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,01 EUR ab. Mit Abgaben von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 68,18 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 11.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HeidelbergCement ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.427,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 3.958,00 EUR eingefahren.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte HeidelbergCement die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 8,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

