HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Montagmittag im Aufwind

Um 01:25 Uhr sprang die HeidelbergCement-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 65,46 EUR zu. In der Spitze legte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 65,76 EUR zu. Bei 64,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten HeidelbergCement-Aktien beläuft sich auf 218.667 Stück.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 66,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 38,73 EUR. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 69,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,03 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

HeidelbergCement ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.058,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.427,00 EUR.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 präsentieren. Am 21.03.2024 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,12 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

