HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 64,42 EUR zu. Die HeidelbergCement-Aktie legte bis auf 65,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 376.084 HeidelbergCement-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Kursplus von 3,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HeidelbergCement-Aktie 66,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,32 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 23.02.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HeidelbergCement einen Umsatz von 5.058,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 10.05.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,24 EUR fest.

