HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement büßt am Mittag ein

Die Aktie von HeidelbergCement gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HeidelbergCement-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 73,20 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die HeidelbergCement-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 73,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 72,88 EUR. Bei 73,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.564 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Am 21.06.2023 markierte das Papier bei 74,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der HeidelbergCement-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HeidelbergCement-Aktie mit einem Verlust von 47,09 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,99 EUR je HeidelbergCement-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HeidelbergCement am 23.02.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.523,00 EUR – ein Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HeidelbergCement 4.724,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,24 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

