HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von HeidelbergCement zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das HeidelbergCement-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 73,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HeidelbergCement nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 73,94 EUR. In der Spitze gewann die HeidelbergCement-Aktie bis auf 73,94 EUR. Bei 73,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.470 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,20 EUR an. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 0,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 90,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 23.02.2023. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent auf 5.523,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.724,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von HeidelbergCement.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 9,24 EUR im Jahr 2023 aus.

