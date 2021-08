HeidelbergCement-Aktie aktuell: HeidelbergCement stabilisiert sich

Bei der HeidelbergCement-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,74 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der stabilen Werten im DAX, der zurzeit bei 15.803 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die HeidelbergCement-Aktie bei 74,10 EUR. In der Spitze büßte die HeidelbergCement-Aktie bis auf 73,38 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.551 HeidelbergCement-Aktien.

Am 16.04.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2020 bei 47,35 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HeidelbergCement-Aktie bei 83,87 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Die HeidelbergCement AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Händlern von Zement, Beton und Baustoffen. Die internationalen Aktivitäten des Unternehmens werden dezentral in sechs strategischen Regionen mit operativer Verantwortung geführt. Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für Beton. Nachgelagerte Produkte und Aktivitäten wie Transportbeton, Betonprodukte und Betonelemente sowie weitere verwandte Produkte und Serviceleistungen ergänzen das Portfolio. So handelt die HeidelbergCement auch mit Kalksandsteinen, Kalk, Mörtel, Estrichen und bauchemischen Produkten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in rund 50 Ländern. 2016 übernahm HeidelbergCement den itlienischen Baumittelhersteller Italcementi und wurde dadurch laut eigener Aussage international zum führenden Anbieter von Zuschlagstoffen und Transportbeton sowie zu einem der Hauptproduzenten von Zement weltweit.

