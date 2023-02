HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:06 Uhr wies die HeidelbergCement-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,54 EUR nach oben. In der Spitze gewann die HeidelbergCement-Aktie bis auf 65,70 EUR. Bei 65,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HeidelbergCement-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 110.545 Stück gehandelt.

Bei 66,26 EUR markierte der Titel am 24.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 1,09 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 69,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,03 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 28.07.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,48 Prozent auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.058,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 10.05.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. HeidelbergCement dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 21.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HeidelbergCement-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,12 EUR fest.

