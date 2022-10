HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 46,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HeidelbergCement-Aktie bisher bei 45,28 EUR. Bei 45,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 102.072 HeidelbergCement-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,73 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,11 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 28.07.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.427,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.466,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2022 8,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie fester: Goldman Sachs hat Ziel für HeidelbergCement gesenkt

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Was Analysten von der HeidelbergCement-Aktie erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement