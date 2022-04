HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagvormittag fester

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 54,98 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HeidelbergCement-Aktie bisher bei 55,28 EUR. Bei 54,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.579 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 78,58 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2021). Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 30,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,01 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,95 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,45 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HeidelbergCement am 24.02.2022. Es stand ein EPS von 2,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HeidelbergCement noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.724,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.466,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.05.2022 veröffentlicht. HeidelbergCement dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 11.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 8,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

