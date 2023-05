HeidelbergCement Aktie News: Anleger greifen bei HeidelbergCement am Montagvormittag zu

Aktien in diesem Artikel HeidelbergCement 68,80 EUR

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 68,62 EUR zu. Bei 68,82 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 68,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.324 HeidelbergCement-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,96 EUR erreichte der Titel am 18.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HeidelbergCement-Aktie 3,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 38,73 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 43,56 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HeidelbergCement-Aktie bei 72,43 EUR.

Am 23.02.2023 lud HeidelbergCement zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.724,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. HeidelbergCement dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 9,01 EUR im Jahr 2023 aus.

HeidelbergCement-Aktie positiv: Heidelberg Materials will Treibhausgas-Ausstoß im französischen Zementwerk reduzieren

Heidelberg Materials AG: Aktionäre benennen Heidelbergcement AG in Heidelberg Materials AG um

HeidelbergCement-Aktie von Gewinnmitnahmen belastet: Heidelberg Materials wird optimistischer und hebt Prognose an

