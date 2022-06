HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Nachmittag mit roter Tendenz

Werbung

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen uneinheitlich -- DAX in Rot - zeitweise unter 13.000 Punkten -- Shopify vollzieht Aktiensplit -- Amazon, FedEx, Siemens Energy, VW, Fresenius, Mercede-Benz im Fokus

Ford-Betriebsrat lehnt Kurzarbeit in Saarlouis ab. MyTheresa.com errichtet Logistikneubau in Schkeuditz. easyJet: Cockpit- und Kabinencrews bekommen mehr Geld. US-Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal. Vitesco will in Nürnberg mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze streichen. Deutsche HVPI-Inflation im Juni unerwartet zurückgegangen.