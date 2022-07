HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagvormittag mit Aufschlag

Um 29.07.2022 09:22:00 Uhr stieg die HeidelbergCement-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 48,37 EUR. Bei 48,37 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 48,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 23.350 HeidelbergCement-Aktien den Besitzer.

Bei 76,92 EUR markierte der Titel am 14.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 37,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 43,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HeidelbergCement-Aktie 11,45 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,62 EUR an.

Am 11.05.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,78 Prozent auf 4.724,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die HeidelbergCement-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie tiefer: HeidelbergCement dampft Prognose ein - Q2 besser als gedacht

Holcim-Aktie gewinnt deutlich: Holcim weiter mit kräftigem Wachstum - Holcim-Chef zuversichtlich

HeidelbergCement-Aktie im Minus: Zweite Tranche des Aktienrückkaufs abgeschlossen

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement