HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von HeidelbergCement gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von HeidelbergCement konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 75,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HeidelbergCement-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 75,60 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie legte bis auf 75,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 74,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 177.657 HeidelbergCement-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HeidelbergCement-Aktie ist somit 0,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,99 EUR für die HeidelbergCement-Aktie.

Am 23.02.2023 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HeidelbergCement in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.523,00 EUR im Vergleich zu 4.724,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass HeidelbergCement im Jahr 2023 9,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie gibt ab: Heidelberg Materials erprobt E-Laster und -Baumaschinen von Volvo

HeidelbergCement-Aktie legt zu: JPMorgan hebt den Daumen für Heidelberg Materials

HeidelbergCement-Aktie: Experten empfehlen HeidelbergCement im Mai mehrheitlich zum Kauf