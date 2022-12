HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement verliert am Freitagmittag

Das Papier von HeidelbergCement gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 53,64 EUR abwärts. Bei 53,56 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 43.925 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HeidelbergCement-Aktie damit 21,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,73 EUR). Abschläge von 38,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,57 EUR.

HeidelbergCement veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Umsatzseitig wurden 4.427,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HeidelbergCement 3.958,00 EUR umgesetzt.

HeidelbergCement dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können HeidelbergCement-Anleger Experten zufolge am 21.03.2024 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,08 EUR je HeidelbergCement-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

HeidelbergCement-Aktie tiefer: Heidelberg Materials kauft Mick George

HeidelbergCement-Aktie in Rot: JPMorgan hebt Heidelberg Materials-Ziel an

HeidelbergCement-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement