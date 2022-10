HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement fällt am Vormittag

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 46,16 EUR. Die HeidelbergCement-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 21.940 HeidelbergCement-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2022 bei 68,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HeidelbergCement-Aktie derzeit noch 32,20 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die HeidelbergCement-Aktie im Durchschnitt mit 56,25 EUR.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. HeidelbergCement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.427,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.466,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte HeidelbergCement Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von HeidelbergCement.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,09 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HeidelbergCement-Aktie

Holcim-Aktie gesucht: Holcim erzielt im dritten Quartal Rekordergebnis

HeidelbergCement-Aktie fester: Goldman Sachs hat Ziel für HeidelbergCement gesenkt

HeidelbergCement-Aktie unter Druck: Heidelberg Materials übernimmt JEV Recycling

Ausgewählte Hebelprodukte auf HeidelbergCement AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HeidelbergCement AG

Bildquellen: HeidelbergCement