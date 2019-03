Heidelbergcement will das Ergebnis 2019 moderat steigern

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Heidelbergcement will auch 2019 weiter wachsen. Umsatz, operatives Ergebnis und Jahresüberschuss sollen auf vergleichbarer Basis moderat zulegen, ebenso der um Sondereffekte bereinigte Jahresüberschuss, erklärte der Baustoffkonzern bei Vorlage der Bilanz. "In Anbetracht des insgesamt positiven Ausblicks für die Weltwirtschaft blicken wir zuversichtlich in die Zukunft", sagte Vorstandschef Bernd Scheifele.

Heidelbergcement will höhere Preise durchsetzen, um die angesichts gestiegener Energiekosten im vergangenen Jahr verlorenen Margen wieder aufzuholen. Dabei setzt der Konzern auf eine Wende auf dem Markt in Indonesien zum Besseren sowie die Wirkung von Infrastrukturprogrammen in Europa und Nordamerika.

Überdies soll die Portfoliobereinigung beschleunigt werden: Heidelbergcement will sich von Geschäften trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, bei denen sich der Konzern in einer schwachen Marktposition befindet oder ganz einfach von ungenutzten Vermögenswerten wie Steinbrüchen.

Im abgelaufenen Jahr erzielte Heidelbergcement wie bereits bekannt einen Umsatz von 18,1 Milliarden Euro sowie ein operatives Ergebnis des laufenden Geschäfts vor Abschreibungen, das mit 3,1 Milliarden Euro um 7 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurückblieb. Unter dem Strich stand ein Überschuss nach Anteilen Dritter von 1,14 Milliarden Euro, der wegen geringerer Zinskosten, gesunkenen Restrukturierungskosten, Erlösen aus Verkäufen und einer geringeren Steuerbelastung um 25 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert lag.

Die Aktionäre will der Konzern mit einer um 20 Cent auf 2,10 Euro erhöhten Dividende am Unternehmenserfolg beteiligen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 21, 2019 02:07 ET (06:07 GMT)