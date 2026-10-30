Heidelberger Druck: Das Ende aller Hoffnungen?

Mit einer Gewinnwarnung hat die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen den Boden der letzten Monate krachend nach unten durchbrochen. Ist das das Ende aller Kurshoffnungen durch die neuen Geschäftsfelder? Nicht unbedingt.

Noch dominiert bei Heidelberger Druckmaschinen das klassische Druckgeschäft die Zahlen und noch sorgt das immer wieder für enttäuschende Resultate – auch im laufenden Jahr. Das Management musste aufgrund der nicht ausreichenden Erholung der Geschäftsdynamik im Anschluss an das schwache erste Quartal nun das Gewinnziel kappen. Für das Geschäftsjahr 2026/27 wird zwar immer noch ein stabiler Umsatz, aber nur noch eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent erwartet. Zuvor sollte der Vorjahreswert von 6,6 Prozent deutlich verbessert werden.

Ein Hoffnungsschimmer

Im Kerngeschäft kämpft das Unternehmen mit Investitionszurückhaltung und Margendruck. Ganz offensichtlich können das die neuen Geschäftsfelder, etwa im Bereich der Drohnen- oder der Speichertechnologie, noch nicht auffangen. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es aber schon: Denn zumindest konnte der Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal (537 Mio. Euro) und dem Vorjahreswert (551 Mio. Euro) deutlich, auf 604 Mio. Euro, gesteigert werden.

Quartalsberichterstattung wird spannend

Inwieweit die neuen Bereiche hier schon eine Rolle gespielt haben, ist noch offen, das wird vielleicht mit dem ausführlichen Quartalsbericht am 12. November deutlicher. Für die Aktie hat das durchaus große Bedeutung. Denn nach dem kräftigen Kursabschlag…

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